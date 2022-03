Celebrate le “Non nozze” di Silvio Berlusconi

“Non nozze”, quasi matrimonio, cerimonia all’americana, evento simbolico. Chiamatela come volete ma oggi, sabato 19 marzo, l’ex presidente Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia, sono ufficialmente uniti in qualcosa che va ben oltre un semplice rapporto di convivenza.

La cerimonia – una sessantina di invitati, qualche polemica per la scelta di festeggiare in un momento tanto tragico per l’Europa – ha preso il via dopo le 13 a Villa Gernetto, di proprietà del fondatore di Forza Italia a Lesmo, in Brianza. I due innamorati si sono scambiati la promessa (si dirà così anche per un quasi matrimonio?) nella piccola cappella della dimora risalente alla seconda metà del ‘700.

