Decisione del Tribunale del Riesame per Giuseppe Soriano, 31 anni di Pizzinni di Filandari (provincia di Vibo Valentia), coinvolto nell’operazione “Anteo” della Dda di Catanzaro scattata a maggio dello scorso anno. Il Tribunale, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha revocato la misura degli arresti domiciliari. L’uomo, difeso dagli avvocati Diego Brancia e Garisto, rimane in ogni caso detenuto in carcere per altre ragioni.

L’operazione “Anteo“ ha colpito quella che secondo gli inquirenti era un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti tra Catanzaro, Vibo e Reggio. Nello specifico l’indagine, che ha preso le mosse anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, ha mirato a disarticolare una presunta organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana, metadone ed eroina. Sarebbe stata attiva, secondo gli investigatori, nel basso Ionio-catanzarese. In particolare nel comprensorio di Chiaravalle e nei comuni limitrofi, con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.