Il vibonese De Angelis diventa senatore, Lega: “Persona per bene e preparata”

“Tilde Minasi ha scelto di mettere a disposizione della Calabria la sua competenza e tutte le sue energie rimanendo alla guida dell’assessorato alle politiche sociali. Un settore strategico che le permetterà di seguire da vicino le potenziali risorse di cui potrà beneficiare la regione nei prossimi anni”. Così Michele Pagano, coordinatore provinciale della Lega a Vibo Valentia, in merito alla scelta di Tilde Minasi di rimanere assessore regionale e non trasferirsi in Senato. “La Lega – continua Pagano – mantiene in questo modo una figura ad hoc a livello regionale per la straordinaria opportunità offerta dal Recovery Plan dell’Unione Europea attraverso il Pnrr. Siamo certi che la vasta esperienza professionale, politica ed il profilo umano sono doti che consentiranno a Tilde di dare un contributo saldo e costante. Noi le facciamo gli auguri di buon lavoro nella certezza che mantenendo il suo delicato ruolo, saprà operare con grande tenacia ed incisività per il bene della Calabria”.

In senato, a poco meno di un anno dalla fine della legislatura, arriva quindi un vibonese: “Nel contempo – continua Pagano – accogliamo con soddisfazione l’ingresso nel Senato della Repubblica di Fausto De Angelis, una persona per bene e preparata, in grado di dare un cambio di passo deciso, con cui potremo lavorare per il territorio e per fare crescere ancora di più la Lega”.