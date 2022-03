Cresce e si rafforza con nuove adesioni il gruppo di Azione a Vibo Valentia. Da oggi, si uniscono al progetto liberale e riformista del partito anche Giuseppe Romano, Stefano Luciano, Claudia Gioia, Samantha Mercadante, Giuseppe Tropeano. L’ingresso di nuove forze nel partito è il frutto di una intensa e proficua interlocuzione avviata nelle ultime settimane con la segreteria regionale guidata da Fabio Scionti e con il segretario nazionale Carlo Calenda.

“Queste nuove adesioni e l’interesse che vediamo attorno al nostro partito, sempre crescente, ci inorgogliscono e ci danno la spinta giusta per continuare a lavorare per un progetto europeista e riformista anche in Calabria”. Così Fabio Scionti segretario regionale di Azione. E conclude: “La nostra terra, più di altre, ha bisogno di competenze, concretezza e capacità gestionale per risolvere e superare le tante emergenze esistenti. Ai nuovi “azionisti” l’augurio di buon lavoro in un territorio che ha tanto bisogno di competenze e concretezza “.