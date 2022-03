Sono servite tre lunghe ore alla Lega ed a Matteo Salvini per decretare la sentenza che in molti attendevano. Tilde Minasi rimarrà alla Regione, dove è attualmente assessore e non accetterà il seggio al Senato. A prendere il suo posto a Palazzo Madama sarà Fausto De Angelis, imprenditore vibonese, con un lungo passato a destra, prima in Fratelli d’Italia e poi in Lega. Soluzione ben accetta dalle parti di Vibo, ma non nella provincia di Reggio, dove più di qualcuno ha alzato la voce contro questa scelta di Salvini. Come dire, più di qualcuno sperava di poter rientrare come assessore alla Cittadella.