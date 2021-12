Zona gialla in Italia: le regioni che cambiano colore. Schizzano i ricoveri in Calabria

Crescono i contagi Covid, i ricoveri e le terapie intensive. E la zona gialla in Italia si allarga a macchia d’olio, con diverse Regioni in procinto di cambiare colore. Alimentata dalla variante Omicron, la curva epidemica in Italia da settimane è in risalita e, anche se i dati sono migliori rispetto al resto d’Europa (qui il bollettino di oggi), l’attenzione è alta sulla pressione ospedaliera. Sono proprio le terapie intensive e i ricoveri (oltre all’incidenza), infatti, i parametri che decidono il cambio di colore delle Regioni, ovvero il passaggio dalla fascia bianca a quella gialla, che prevede maggiori restrizioni per non vaccinati (qui le regole). Al momento, nessun territorio si avvicina all’arancione, ma le prossime settimane rischiano di cambiare le carte in tavola. Vediamo intanto allora quali sono le Regioni che passeranno in fascia gialla la prossima settimana, sulla base dei dati Agenas aggiornati al 16 dicembre. Sono gli ultimi disponibili che dovrebbe prendere in esame la cabina di regia.

“​I dati Agenas regione per regione” rel=”nofollow” name=”​I dati Agenas regione per regione”>Dati Agenas regione per regione

Dati Agenas aggiornati al 16 dicembre

Abruzzo Ti 9% – Ricoveri 9%

Basilicata TI 1% – Ricoveri 8%

Calabria TI 11% – Ricoveri 21%

Campania TI 5% – Ricoveri 11%

Emilia Romagna TI 12% – Ricoveri 11%

Friuli Venezia Giulia TI 18% – Ricoveri 23%

Lazio TI 12% – Ricoveri 13%

Liguria TI 14% – Ricoveri 18%

Lombardia TI 10% – Ricoveri 14%

Marche TI 14% – Ricoveri 16%

Molise TI 10% – Ricoveri 4%

Provincia autonoma di Bolzano TI 18% – Ricoveri 16%

P.A Trento TI 21% – Ricoveri 18%

Piemonte TI 8% – Ricoveri 11%

Puglia TI 6% – Ricoveri 5%

Sardegna TI 3% – Ricoveri 7%

Sicilia TI 6% – Ricoveri 13%

Toscana TI 9% – Ricoveri 6%

Umbria TI 10% – Ricoveri 7%

Valle D’Aosta TI 6% – Ricoveri 18%

Veneto TI 15% – Ricoveri 16%

