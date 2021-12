‘Ndrangheta, “complici e colpevoli”: Gratteri torna a Vibo per il suo ultimo libro

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri torna a Vibo e lo fa nell’ambito della fiera dell’editoria calabrese “ViBook“, che parte oggi – 15 dicembre – a palazzo Gagliardi. Il magistrato presenterà questa sera, alle ore 19:20, il libro che ha scritto insieme a Nicola Nicaso: “Complici e colpevoli – Come il Nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta“. A moderare l’incontro sarà il giornalista Tonino Fortuna, presente sul palco anche il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo.



Il libro è un viaggio nel Nord Italia, lì dove circola la ricchezza che tanto ha attratto la ‘ndrangheta calabrese. Tutta l’opera è un percorso, che inizia negli sessanta, arricchito da ricostruzioni giudiziarie e intercettazioni. Decine di “locali” sparsi in tutta Italia che non possono essere ignorati. I territori presi in esame, con un capitolo dedicato a ogni regione, sono quelli di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige. Qui la presenza delle cosche è stata già accertata dalle indagini, ma si parla anche di Toscana e Friuli Venezia Giulia. Un’occasione da non perdere in cui Nicola Gratteri torna a Vibo, tra l’altro, a pochi giorni da quel 19 dicembre tanto caro ai vibonesi.