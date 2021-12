CORONAVIRUS ITALIA | Volano i contagi, sfondata quota 21mila, quasi 100 morti

Sono 21.042 i positivi individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 20.497). In deciso calo il numero dei tamponi effettuati, 565.077 (ieri erano stati 716.287) per cui il tasso di positività risale al 3,7% (ieri era 2,9%). Calano invece i morti: 96 (ieri 118), per un totale che da inizio pandemia arriva a 134.765. I ricoverati con sintomi crescono di 56 unità, portando il totale a 6.539, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 818, due in più (con 76 ingressi del giorno, lo stesso numero di ieri). I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri. La regione con il maggior numero dei casi oggi è il Veneto (4.062), davanti a Lombardia (4.024), Lazio (1.745), Emilia Romagna (1.733) e Piemonte (1.652). Il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 5.206.305.

