Approvazione del programma e “Azienda zero”: si riunisce il Consiglio regionale

Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale della Calabria per martedì 14 dicembre alle ore 16. La seduta, per ragioni Covid, si terrà a porte chiuse. Nell’ordine del giorno spicca l’approvazione del programma di governo e l’istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero” (relatore il consigliere Caputo). “Il presidente del Consiglio regionale – ha spiegato Occhiuto – ha accolto la mia proposta di discutere una legge che riorganizza la sanità in Calabria”, costituendo appunto l’“Azienda zero” ovvero “un’azienda che accentra le procedure amministrative che le singole Asp non sono in grado di svolgere”.

L’ordine del giorno completo è il seguente:

1) Proposta di provvedimento amministrativo n. 6/12^ recante: “Approvazione del Programma di Governo (art. 33, comma 4 Statuto)”;

2) Proposta di provvedimento amministrativo n. 5/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2022-2024 (art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)” (relatore: consigliere Cirillo);

3) Proposta di legge n. 12/12^ di iniziativa del consigliere regionale Caputo, recante:

Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale calabrese denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero” (relatore:consigliere Caputo);

4) Proposta di legge n. 11/12^ di iniziativa del consigliere regionale Mancuso, recante:

Proposta di legge “Razionalizzazione e miglioramento dell’offerta assistenziale nel

territorio regionale” (relatore: Mancuso).