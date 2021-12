Da lunedì 13 lunedì la Calabria affiancherà Friuli Venezia Giulia e Alto Adige in zona gialla. Ma con i contagi e i ricoveri in aumento a livello nazionale, è probabile che anche altre regioni passeranno in fascia gialla nelle prossime settimane. Un cambio cromatico senza impatto concreto nella vita dei cittadini (dal momento che le regole in zona bianca e gialla sono le stesse a parte l’obbligo di mascherina anche all’aperto) ma che preoccupa in quanto rivelatore di un aumento di pazienti Covid ospedalizzati. In pole per il cambio di colore lunedì 20 dicembre ci sono Trentino, Liguria e Veneto. Ma rischiano entro fine anno anche Lombardia, Lazio e Marche.

Calabria in giallo dal 13 dicembre

Il monitoraggio settimanale Iss certificherà per la Calabria (118 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti) numeri da zona gialla. Le terapie intensive sono infatti all’11.8% e i reparti ordinari al 16,8%. La regione del resto è al terzultimo posto per vaccinati (il 79,8% della popolazione over 12 è immunizzata contro una media nazionale dell’84,9%).