Zona gialla, ecco le regioni a rischio da qui a Natale: Calabria in testa

In crescita per Natale le regioni candidate alla zona gialla. La Calabria rischia di passare in quella fascia già lunedì: registra il 17% di ricoveri ordinari, mentre i reparti critici sono al 9%. Mentre il bollettino Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) segnala sei territori, tra regioni e province autonome – che superano il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva fissato al 10% per rimanere in zona bianca. Sono Trento (17%, con un balzo del +4% in un giorno), Friuli Venezia Giulia (15%), Lazio, Liguria, Marche e Veneto (al 12%). La soglia del 15% per l’area medica risulta superata da Friuli Venezia Giulia (23%), Valle d’Aosta (22%), Pa di Bolzano (19%) e Calabria (17%). I dati del monitoraggio sono aggiornati all’8 dicembre.

