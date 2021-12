Coronavirus, in Italia sequenziati 10 casi di variante Omicron

Sono 10 i casi di variante Omicron sequenziati, al momento, in Italia. Di 9 di questi ne dà notizia l’Istituto superiore di sanità. “Nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: 7 del cluster relativo al paziente indice, 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano e 1 in un paziente in Veneto”, si legge su Twitter. Il decimo caso è stato rilevato in Sardegna. Lo ha confermato il sequenziamento fatto dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari sul tampone del passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, di ritorno da un viaggio in Sud Africa.

