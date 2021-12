Previsioni meteo, neve confermata in pianura: “Immacolata imbiancata”

– Clima squisitamente invernale sull’Italia con la neve che nei prossimi giorni arriverà a imbiancare anche le pianure. E’ il quadro fornito dalle ultime previsioni meteo che conferma in sostanza quanto già anticipato. L’affondo artico, già il secondo di questo mese di dicembre, influenzerà il ponte dell’Immacolata, portando rovesci e temporali lungo la Penisola e aprendo la strada a fioccate sull’asfalto di varie città del Nord. Ma vediamo i dettagli, partendo dalle prossime ore. Il team de iLMeteo.it avverte che domenica la perturbazione alimentata da aria gelida imbiancherà di nuovo le Alpi orientali e un po’ tutti gli Appennini, portando la neve a quote collinari specie sull’area del Triveneto e sull’Emilia Centrale. 3bMeteo prevede nevicate “fino a 400-600m in graduale esaurimento tra Lombardia ed Emilia” e dai 300 metri tra Veneto e Friuli.

Parallelamente piogge e rovesci bagneranno la Sardegna e le regioni centro-meridionali tirreniche, con la possibilità di fenomeni a tratti di forte intensità, ad esempio sull’alta Toscana e sui litorali della Campania (altri dettagli in fondo all’articolo). La stessa instabilità la ritroviamo in Sicilia.

