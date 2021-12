Va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato

Si è presentato all’hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari, che però non sono caduti nel “tranello”. Il tutto per ottenere il Green pass senza il vaccino anti-Covid. E’ accaduto a Biella, in un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi. Protagonista dell’episodio un 50enne, che è stato denunciato ai carabinieri. L’Asl ha quindi segnalato il caso alla procura.

“Il caso rasenta il ridicolo, se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme, inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la comunità”, sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.