Ufficiale, l’assessore leghista Tilde Minasi diventa senatrice

Tilde Minasi, nominata da Roberto Occhiuto assessore della Regione Calabria con delega alle politiche sociali, è diventata senatrice della Repubblica in quota Lega. La notizia era nell’aria da tempo ma oggi è arrivata l’ufficialità: “A seguito dell’approvazione dell’Aula della relazione della Giunta sulla questione del seggio vacante in Veneto, la stessa Giunta ha comunicato che la candidata a cui attribuire il seggio è Clotilde Minasi. Proclamo quindi Senatore Clotilde Minasi”, ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

L’esponente leghista prenderà il posto di Paolo Saviane, senatore (anche lui leghista) morto ad agosto, in quanto prima dei non eletti nella lista della Lega alle politiche del 2018 in Calabria. Il ruolo di senatore è però incompatibile con quello di assessore regionale, quindi bisognerà aspettare la scelta di Minasi per capire se Roberto Occhiuto dovrà sostituirla o meno in Giunta.