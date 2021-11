Scuola di Vibo premiata da Mattarella, Occhiuto: “La Calabria che ci piace”

“Congratulazioni all’Istituto di istruzione superiore Itg-Iti di Vibo Valentia, premiato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco la Calabria che ci piace: giovane, innovativa, in grado di promuovere le migliori eccellenze. Bravi i nostri studenti vibonesi”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, commentando il riconoscimento di “Alfiere della Repubblica” ottenuto da un gruppo di studenti della scuola di Vibo per aver ideato e realizzato un drone impollinatore e un rover in grado di segnalare l’effettiva necessità di irrigazione dei terreni (ne abbiamo parlato QUI). Un prototipo che aveva già garantito loro la vittoria nelle Olimpiadi di Robotica.