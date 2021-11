Giornalista palpeggiata in diretta tv: individuato il responsabile (VIDEO)

Le immagini rimbalzano sui social e non lasciano margine a dubbi: un tifoso viola uscito dallo stadio in cui la Fiorentina è stata sconfitta fuori casa dall’Empoli palpeggia la cronista sportiva di Toscana Tv Greta Beccaglia. La giornalista lo riprende dicendogli che “Non puoi fare questo, mi dispiace” e per tutta risposta il collega in studio le dice di “non prendersela”.

Il video, diventato virale appena 24 ore dopo che in tutto il mondo si è celebrata la giornata contro la violenza sulle donne, ha sollevato un’ondata di indignazione, di cui si sono fatte portavoce anche molte parlamentari italiane. E sui social c’è chi chiede che la società calcistica, la tifoseria, ma anche il giornalista in studio e soprattutto il palpeggiatore siano chiamati a rispondere dell’accaduto.

Il racconto della giornalista. Beccaglia ha voluto raccontare la versione dei fatti su Instagram; “Abbiamo da poco terminato la diretta. Nel post-partita sono uscita dallo stadio per aspettare i tifosi. Purtroppo hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre io ero a lavoro, mentre io ero in diretta e uno si è anche permesso di tirarmi uno schiaffo sul culo. Questa è una cosa inaccettabile, soprattutto nel 2021, quando una ragazza come me si fa un mazzo così per diventare giornalista, per raggiungere il suo obiettivo e queste persone non esistono”.

La versione del conduttore. Giorgio Micheletti, conduttore della trasmissione, ha spiegato al Corriere della Sera la sua reazione: “Il nostro errore è stato prima di tutto organizzativo, non avremmo dovuto lasciare la nostra giornalista da sola in mezzo a una folla di ‘esseri’ con un quoziente intellettivo sotto lo zero – ha detto – Il mio intento, quando l’ho invitata a non prendersela, era quello di alleggerire per aiutare la poca esperienza che ha Greta nel gestire una situazione difficile come quella che ha dovuto affrontare. Ho pensato prima a lei lavorativamente parlando, perché aveva la pressione psicologica di dover gestire una diretta, ho provato a tranquillizzarla, non volevo minimizzare l’accaduto, ma evitare che potesse accaderle qualcosa di peggio”.

Individuato il responsabile. Il commissariato di Empoli e la questura di Firenze hanno identificato la persona che al termine della partita Empoli-Fiorentina ha palpeggiato la giornalista Greta Beccaglia durante un collegamento in diretta. Si tratta di un tifoso della Fiorentina che era appena uscito dal settore ospiti dello stadio Castellani. L’identificazione è avvenuta attraverso l’analisi delle immagini di sorvegianza dell’impianto, riscontrate con quelle trasmesse nel programma. La questura sta valutando se esistano le condizioni per l’emissione di un Daspo. La giornalista ha annunciato di voler sporgere denuncia, unica condizione affinché nei confronti del tifoso si avvii un procedimento penale.