Elezioni provinciali a Catanzaro, Cosenza e Crotone: tutti i candidati (NOMI)

Elezioni provinciali in quattro delle cinque province calabresi. Oltre a Vibo Valentia (ne abbiamo parlato QUI) il 18 dicembre si rinnoverà il Consiglio provinciale anche a Catanzaro, Cosenza e Crotone (dove si vota anche per il presidente).

Nel capoluogo di regione il centrodestra catanzarese si è diviso in 5 liste, contro una sola presentata dal centrosinistra: in totale sono ben 51 le candidature. Nello specifico si tratta di:

– “Coraggio Italia”: Ferdinando Sinopoli, Domenico D’Agostino, Domenico Paone, Valentina Angela Isabella, Rosetta Rigillo, Maria Grazia Casalinuovo.

– “La Provincia ci Lega”: Santina Colao, Antonietta Folino, Mario Amedeo Mormile, Salvatore Sinopoli, Francesco Trunzo, Marisa Viglianisi.

– “Centrodestra per la Provincia di Catanzaro”: Baldassarre Arena, Alessandro Falvo, Sergio Ibisco, Alba Maria Miriello, Paolo Poerio, Sara Scalise, Anna Maria Scicchitano, Sabrina Talarico.

– “Venti da Sud Provincia di Catanzaro”: Quiroz Nancy Marleida Aranzalez, Nicola Azzarito Cannella, Domenico Savio Donato, Pietro Fazio, Francesca Fodaro, Francesco Fragomele, Luigi Guzzo, Delia Ielapi, Salvatore Loccisano, Rosaria Giuseppina Rizzo, Annalisa Spinelli, Serafino Gallo.

– “Noi in Provincia”: Mariarosa Aiello, Sergio Costanzo, Elisabetta Ferraina, Davide Fulginiti, Davide Mastroianni, Paolo Mattia, Annamaria Pirilli.

– “Progressisti per la Provincia di Catanzaro”: Laura Moschella, Francesco Scalfaro, Mario Barbieri, Raffaele Mercurio, Pantaleone Narciso, Salvatore Paone, Gregorio Gallello, Lucia Alessandra Cittadino, Mario Deonofrio, Lucia Minerva, Angela Rita Colosimo, Giuseppina Ruffo.

Situazione simile anche a Cosenza, dove in tutto si contano cinque liste con 72 candidati:

Italia del Meridione

Vincenzo Accardi consigliere comunale di Praia a Mare

Francesco Aloia consigliere comunale di Paola

Mario Amodeo consigliere comunale di Calopezzati

Veronica Arcuri consigliere comunale di Nocara

Cristian Barone consigliere comunale di Tarsia

Angela Carmela Buonafortuna consigliere comunale di Fiumefreddo Bruzio

Emilia Carbone consigliere comunale di Marano Principato

Massimiliano Colla consigliere comunale di Lago

Luigia Corti consigliere comunale di Carolei

Elena Guzzo consigliere comunale di Rovito

Rossella Nigro consigliere comunale di Pianecrati

Mattia Pizzuti consigliere comunale di Malito

Adriana Ramundo consigliere comunale di Fuscaldo

Giovanni Servidio consigliere comunale di Grisolia

Giovanni Tenuta consigliere comunale di Marano Marchesato

Alfonso Viola consigliere comunale di Bocchigliero

Cosenza Azzurra

Eugenio Aceto consigliere comunale di Rende

Carmine Lo Prete detto Carlo consigliere comunale di Castrovillari

Emanuela Altomare consigliere comunale di Figline Vegliaturo

Emilio Corrado consigliere comunale di San Lorenzo del Vallo

Gabriella Luciani consigliere comunale di Cetraro

Maria Luigina Nigro consigliere comunale di Zumpano

Adelina Olivo consigliere comunale di Corigliano-Rossano

Franco Orrico consigliere comunale di Rose

Maria Pistocchi consigliere comunale di Cerchiara di Calabria

Salvatore Rinaldi consigliere comunale di Amendolara

Mattia Salimbeni consigliere comunale di Corigliano-Rossano

Michelangelo Spataro consigliere comunale di Cosenza

Pina Sturino consigliere comunale di Montalto Uffugo

Emilio Tenuta consigliere comunale di Marano Principato

Maria Tricanico consigliere comunale di San Sosti

Francesco Chiaravalle consigliere comunale di Bisignano

Ad Maiora

Massimiliano De Caro consigliere comunale di Acquappesa

Salvatore Cocchiero consigliere comunale di San Giovanni in Fiore

Letizia Fortunato consigliere comunale di Mormanno

Giancarlo Lamensa consigliere comunale di Castrovillari

Giuseppe Pascale consigliere comunale di Diamante

Rosita Manfredi consigliere comunale di Aieta

Costantino Baffa consigliere comunale di Corigliano Rossano

Miriam Lospennato consigliere comunale di Bonifati

Laura Losardo consigliere comunale di Cetraro

Salvatore Palumbo consigliere comunale di Acri

Provincia Democratica

Luciano Bonanno consigliere comunale di Rende

Ermanno Cennamo consigliere comunale di Cetraro

Simona Colotta sindaco di Oriolo

Fernando De Donato consigliere comunale di Casali del Manco

Vincenzo De Marco sindaco di San Sosti

Giacinto Mannarino sindaco di Longobardi

Ferdinando Nociti sindaco di Spezzano Albanese

Angela Nucci consigliere comunale di Altilia

Giovanni Papasso sindaco di Cassano allo Jonio

Antonietta Pucci consigliere comunale di Aiello Calabro

Antonietta Russo consigliere comunale di Rogliano

Caterina Savastano consigliere comunale di Cosenza

Carmen Spaccarotella consigliere comunale di Cetraro

Fausto Sposato consigliere comunale di Acri

Aldo Zagarese consigliere comunale di Corigliano Rossano

Insieme per la Provincia

Andrea Algieri consigliere comunale di Bisignano

Maria Briglio Nigro consigliere comunale di Cleto

Francesco Caruso consigliere comunale di Paterno Calabro

Francesco Corina consigliere comunale di Rende

Rossana Ferrante consigliere comunale di Rende

Mimmo Frammartino consigliere comunale di Cosenza

Ornella Magurno consigliere comunale di Santa Maria del Cedro

Giuseppe Oliva consigliere comunale di Castrovillari

Giacomo Perrotta consigliere comunale di Scalea

Alessandro Porco sindaco di Aprigliano

Daniele Attanasio Sisca sindaco di Santa Sofia d’Epiro

Nunzia Spagnuolo consigliere comunale di Santa Sofia d’Epiro

Olinda Suriano consigliere comunale di Belmonte Calabro

Salvatore Tavernise consigliere comunale di Corigliano-Rossano

Adriana Spagnuolo consigliere comunale di Mottafollone

A Crotone, invece, 35 i candidati per il Consiglio provinciale e due gli aspiranti presidente. A contendersi il posto di guida dell’Ente sono il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, candidato per l’area progressista, e il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari, espressione invece del centrodestra. Le liste in totale sono cinque: due per candidato più quella che fa riferimento ad Enzo Sculco che non esprime nessun presidente. Si tratta nello specifico di:

– “Crotone Protagonista”: Antonio Megna, Maria Carmela Sculco, Carmine Macrì, Elisabetta Amasino, Annunziato Cotrone

– “Ripartiamo con Ferrari Presidente”: Pietro Durante, Teresa Ferrazzo, Vittoria Gentile, Vincenzo Raffaele Lagani

– “Provincia futura”: Giuseppe Fiorino, Fabio Manica, Raffaele Gareri, Fabio Brescia, Ferdinando Militerno, Francesco Giuseppe Greco, Francesca Rosa Larocca, Maria Fernanda Giovinazzi, Carmelina Comberiati, Francesca Iocca.

– “Per la Città”: Dalila Venneri, Domenico Lo Guarro, Paola Liguori, Santo Vincenzo Facino, Salvatore Lucanto, Pietro Vigna.

– “Per il Territorio”: Marianna Caliguiri, Gina Spina, Antonio Barberio, Salvatore Codispoti, Giuseppe Dell’Aquila, Franco Parise, Maria Grazia Fauci, Bruno Rachieli.