Campionato regionale Enduro, grande successo nel Vibonese (VIDEO)

Grande successo per la 5. prova del Campionato regionale Enduro tenutasi ieri a Vallelonga, La manifestazione, organizzata meticolosamente da MotoClub Vibo Valentia – con a capo il presidente Natale Briganti- e patrocinata dall’Amministrazione comunale di Vallelonga -guidata dal sindaco Abdon Servello, ha avuto un notevole successo. Circa 200 enduristi provenienti da tutto il Sud Italia si sono radunati nel piccolo centro delle Serre Vibonesi per partecipare alla competizione: dopo la benedizione da parte del parroco, i motociclisti hanno sfilato dapprima nella centralissima piazza del paese, gremita di pubblico e attrezzata ad hoc per l’evento; poi hanno effettuato un duro percorso in montagna, in contrada Immacolata, proponendo spettacolari prestazioni.

La gara – gestita dal direttore Enzo Petraglia, di Empoli – è stata resa particolarmente avvincente dalla pioggia, che ha indurito il terreno; le esibizioni degli enduristi sono state, in tal modo, ancor più spettacolari; alcuni motociclisti, però, non sono riusciti a concludere i giri previsti dal percorso.

La competizione è stata segnata dalla brutta caduta di un motociclista 41enne, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale: l’endurista ha riportato diverse fratture, ma ad oggi le sue condizioni – che ieri sembravano preoccupanti- non destano particolare apprensione.

Al termine della gara vi è stata la premiazione dei molti enduristi distintisi nelle varie specialità. Il consigliere della Federazione Motociclisti Italiani di Calabria, Paolo Marino, ha assegnato i riconoscimenti, per poi complimentarsi con gli organizzatori. “Il MotoClub Vibo Valentia si è speso tantissimo per questo evento- ha affermato Marino-; altrettanto devo dire per gli enduristi di Vallelonga, riuniti nel gruppo “Il mondo dei Pazzi”, che in soli 15 giorni hanno predisposto tutto il necessario per la competizione, lavorando instancabilmente per poter avere il campionato in paese”. Marino ha sottolineato le prestazioni positive dei ragazzi de “Il mondo dei pazzi” che hanno gareggiato; Gianluca Galloro ha ottenuto il 6.posto, Vittorio Ierullo l’8., Vito Bellissimo si è classificato 15., Giovanni Antonio Gullia 16.

Per una specialità di percorso ha ottenuto, poi, il 2. posto Giuseppe Rizzuto.

“Si tratta di risultati importanti-ha affermato il consigliere federale-, anche perchè per questi ragazzi è stata la prima gara”.

In questo quadro soddisfacente, il MotoClub di Vibo prosegue nel suo impegno a favore della promozione del motociclismo, sport in cui , in poco tempo, la Calabria sta ottenendo risultati straordinari in tutta Italia.