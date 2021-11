Previsioni meteo domenica: pioggia e neve. Allerta rossa in Calabria

Le previsioni meteo di domani, domenica 28 novembre, annunciano un finale di weekend ancora all’insegna del freddo e della pioggia, ma soprattutto della neve, che continuerà a spingersi a quote basse. La perturbazione di stampo invernate sembra poi destinata a condizionare anche l’inizio della prossima settimana.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che domenica il tempo migliorerà un po’ al Nord, mentre sul resto dell’Italia “continuerà a fare molti capricci”. La circolazione depressionaria alimentata da aria polare sarà ancora una volta molto attiva al Centro Sud, coinvolgendo tutte le regioni che si affacciano sul Tirreno, dalla Toscana alla Calabria, oltre alle due Isole Maggiori.

La Protezione Civile nelle ultime ore ha aggiornato l’allerta meteo: allerta rossa su parte della Calabria e della Basilicata; arancione su settori di Campania, Basilicata e Calabria; gialla su Umbria e Lazio, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria, e su parte di Abruzzo, Molise, Sicilia e Toscana. Come successo sabato, rovesci e temporali sparsi saranno all’ordine del giorno, con fenomeni a tratti intensi “in particolare sulle coste calabresi e siciliane”, si legge sul sito. Nuove nevicate cadranno sugli Appennini e sui rilievi sardi, scendendo fino a quote collinari, intorno ai 500 metri; stesso discorso per i rilievi alpini, dove i fiocchi imbiancheranno localmente le valli adiacenti.

