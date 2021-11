Consiglio regionale, ecco i nomi di tutti i capigruppo

È stata ufficialmente completata l’indicazione dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Calabria, eletto con il voto del 3 e 4 ottobre scorsi. I capigruppo sono Giovanni Arruzzolo per Forza Italia, Giuseppe Neri per Fratelli d’Italia, Simona Loizzo per la Lega, Giacomo Crinò per Forza Azzurri, Francesco De Nisi per Coraggio Italia, Giuseppe Graziano per l’Udc nella maggioranza di centrodestra, Amalia Bruni per il gruppo misto, Nicola Irto per Pd e Davide Tavernise per il Movimento 5 Stelle nell’opposizione di centrosinistra e Ferdinando Laghi nell’opposizione rappresentata dal Polo Civico-DeMa.

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha convocato per le 10.30 di domani (prima della seduta del Consiglio prevista per le 11.30) la prima riunione della Conferenza dei capigruppo per la definizione del programma e del calendario dei lavori delle sedute dell’Assemblea. “Dinanzi alle tante sfide che la Calabria deve affrontare e vincere, a incominciare dall’utilizzazione delle risorse del Pnrr – sostiene Mancuso – abbiamo la necessità di insediare rapidamente tutte le articolazioni istituzionali del Consiglio e farle funzionare bene ed efficacemente”.