Centinaia di migliaia di euro in un terreno, due denunce

478mila euro sono stati trovati dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria parte in un’abitazione e parte all’interno di un bidone interrato nel fondo attiguo. Due reggini di 39 e 48 anni, G.A. e G.D.A. le loro iniziali, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati, non essendo stati in grado di spiegare la provenienza del denaro..

La perquisizione è iniziata nell’abitazione di uno dei due, dove, nell’intercapedine di un divano i carabinieri hanno trovato 83mila euro. La perquisizione è stata quindi estesa al terreno adiacente la casa, presso il quale è stato rinvenuto un bidone in plastica, sigillato ed interrato, contenente la somma contante di 394mila e 930 euro. Il denaro è stato sequestrato e adesso sarà versato su libretto di deposito giudiziario in attesa delle indagini.