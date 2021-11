Ancora maltempo nel weekend: allerta rossa su parte della Calabria

Dal pomeriggio di oggi ci saranno venti da forti a burrasca sulla Campania, con persistenza su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, in estensione da domani alla Toscana, specie settori costieri centro-settentrionali, e ai settori appenninici di Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Lo segnala un’allerta meteo della Protezione civile.



Previsto, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Calabria centro-settentrionale, Basilicata e Campania. Per questa ragione la Protezione civile calabrese ha emanato per domani sabato 27 novembre un’allerta rossa su parte della fascia tirrenica. Per il resto della regione prevista un’allerta di colore giallo, quindi più lieve.