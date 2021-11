Meteo: l’inverno alle porte. Neve a bassa quota e freddo: nubifragi in Calabria

Sarà una serie di giorni caratterizzata dal brutto tempo. Le previsioni meteo di ilMeteo.it non lasciano spazio a dubbi: irrompe l’inverno dal prossimo weekend. Tutta colpa di un’intensa perturbazione, pilotata da un vortice centrato sulle Isole Baleari, che sta investendo l’Italia. Già domani è prevista un’intensificazione del maltempo, con rischio nubifragi a Roma e Napoli.Il meteorologo Andrea Garbinato avvisa che nella giornata odierna (giovedì 25 novembre) temporali e piogge abbondanti o molto abbondanti colpiranno soprattutto Toscana, Lazio, Sicilia, Calabria e Puglia, ma pioverà anche sul resto delle regioni. Da domani, venerdì 26 novembre, inizierà ad affluire aria via via più fredda in quota. Altri impulsi fortemente perturbati colpiranno duramente le regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania anche con nubifragi a Roma e Napoli.