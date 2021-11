Maltempo, volo per Roma dirottato a Lamezia Terme per una tempesta

Il forte maltempo sta creando disagi a Reggio Calabria. Un aereo in partenza alle ore 19:15 dall’Aeroporto dello Stretto verso Roma (arrivo previsto alle ore 20:30) è stato dirottato a Lamezia Terme a causa della tempesta in atto in queste ore. I passeggeri sono appena arrivati all’Aeroporto di Lamezia Terme con quasi tre ore di ritardo rispetto alla partenza prevista con la paura di non poter partire nemmeno da questo scalo a causa di un vero e proprio diluvio. In tanti erano partiti da Messina alle 17:40 con l’aliscafo e alcuni di essi hanno rinunciato al viaggio per paura di perdere le varie coincidenze.