Maltempo, allerta rossa domani in alcune aree della Calabria: arancione nel Vibonese

Prosegue l’ondata di maltempo che da oggi interessa la Calabria. Per la giornata di domani, venerdì 26 novembre, la Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo che riguarda soprattutto la fascia tirrenica cosentina indicata con codice rosso. Allerta arancione, invece, per la costa tirrenica del Catanzarese e del Vibonese, mentre sul resto della regione è prevista una allerta gialla. Nella serata di oggi dovrebbe prodursi il primo effetto del maltempo che dovrebbe interessare maggiormente tutta la fascia ionica calabrese, per la quale esiste una allerta arancione, mentre già nella mattinata di oggi sono stati evidenziati alcuni acquazzoni di breve ma intensa durata.