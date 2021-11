CORONAVIRUS ITALIA | Nuova impennata dei contagi, stabili le vittime

Crescono ancora e superano quota 13mila i contagi Covid nel bollettino di oggi del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia. In Veneto e in Lombardia i nuovi casi hanno superato i 2mila, Emilia-Romagna, Lazio e Campania hanno segnalato più di mille nuovi positivi e impennate di contagi sono state registrate in diverse altre regioni, come Friuli Venezia Giulia, Toscana, Alto Adige e Marche. Meglio sul fronte dei decessi, che dopo i numeri record della quarta ondata registrati negli ultimi due giorni, tornano a scendere. Non si arresta, invece, l’aumento dei ricoveri sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, dove sono 57 gli ingressi del giorno.