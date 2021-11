Uccisero una donna in casa, durante una tentata rapina, condanne confermate in Appello

Condanna confermata anche in Appello per i responsabili della morte di Maria Ficara, 88 anni, di Reggio Calabria, durante un tentativo di rapina. I giudici hanno ridotto lievemente le pene che erano state inflitte nel processo di primo grado agli imputati, accusati di omicidio. Massimo Berlingeri è stato condannato a 15 anni e 10 mesi di reclusione (in primo grado gli erano stati comminati 17 anni e 4 mesi); Benito Alessandro Bevilacqua a 15 anni e 2 mesi (17 anni ) e Patrizia Caristo a 13 anni (14 anni e 4 mesi).

Il sostituto procuratore generale, Danilo Riva, aveva chiesto la conferma della sentenza emessa dalla Corte d’assise. L’inchiesta sull’omicidio di Maria Ficara era stata condotta dagli allora Procuratore della Repubblica aggiunto Gerardo Dominijanni e sostituto procuratore Roberto Di Palma, oggi, rispettivamente, Procuratore generale e Procuratore dei minorenni di Reggio Calabria.