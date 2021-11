Cinelli stende l’Albinoleffe, Catanzaro avanti in Coppa

Nonostante il periodo poco brillante in campionato, con 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, il Catanzaro centra il passaggio del turno in Coppa Italia. Nella gara secca in casa dell’Albinoleffe, valida per i quarti di finale della competizione tricolore di Lega Pro, le aquile di Antonio Calabro centrano un successo importante per il morale. In formazione ampiamente rimaneggiata, i giallorossi staccano il pass per le semifinali grazie ad una rete in avvio di ripresa di Cinelli. Il gol del centrocampista, sinistro in corsa dopo il velo di Vazquez, proietta così le aquile alla doppia sfida contro il Padova (che ha battuto la Viterbese) che metterà in palio un posto nella finalissima. Primo atto in programma il 15 dicembre in Veneto.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Albinoleffe (3-5-2): Facchetti; De Felice, Riva, Miculi (40’ pt Freri); Concas, Muzio (31’ st Petrungaro), Saltarelli (31’ st Piccoli), Doumbia, Michelotti; Tomaselli (42’ st Angeloni), Zoma. A disposizione: Rossi, Nichetti, Galeandro, Giorgione, Ravasio, Poletti, Marchetti. Allenatore: Michele Marcolini

Catanzaro (3-5-2): Nocchi; De Santis, Monterisi (43’ st Fazio), Gatti; Bearzotti (1’ st Bombagi), Porcino (1’ st Bayeye), Risolo, Cinelli (33’ st Welbeck), Tentardini; Cianci (1’ st Vazquez), Curiale. A disposizione: Romagnoli, Martinelli, Verna, Scognamillo, Ortisi, Vandeputte, Carlini. Allenatore: Antonio Calabro

Marcatori: 50′ Cinelli

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Ammoniti: Monterisi (C), Welbeck (C), Bayeye (C), Freri (A)