Vazzano, la minoranza attacca: “Il sindaco Massa cerca di soffocare le voci di dissenso”

“Abbiamo assistito allibiti e sconcertati (per non dire imbarazzati) al post pubblicato ieri sul profilo Facebook e addirittura oggi sulle testate giornalistiche, dell’amministrazione comunale. Un profilo istituzionale che dovrebbe servire per dare comunicazioni alla cittadinanza e che invece è stato utilizzato come strumento politico denigratorio nei confronti di uno dei suoi cittadini. Abbiamo assistito ad un sindaco che si preoccupa di interpellare il suo legale di fiducia per rispondere con offese ad una seria proposta di un giovane professionista che altro non fa che interessarsi alla vita politica e amministrativa del nostro paese…mahhh…”. Inizia così una nota del consigliere comunale di minoranza Antonio Maida.

Lo stesso ha aggiunto: “Non voglio prendere le difese di nessuno, anche perché, al contrario del nostro Sindaco, Peppe si può difendere da solo senza delegare la redazione di post offensivi ad altri. Però, come capogruppo dei consiglieri di minoranza, visto che siamo stati tirati in ballo, devo precisare alcune cose. La minoranza c’è sempre stata e ci sarà e si farà sentire fino all’ultimo giorno. Sin dal primo consiglio abbiamo auspicato collaborazione e partecipazione, ma dalla prima richiesta di visionare alcuni documenti depositati al protocollo generale mi è stato negato di poter esercitare il mio dovere di controllo, poiché il sindaco non ha dato il consenso”.

Ad oggi Maida ha presentato richiesta di visionare: “Ultimazione dei lavori della nuova scuola elementare ed asilo (dovevano essere ultimati a dicembre 2019) risposta di visione (respinta); progetto della sistemazione del vecchio campo da tennis (risposta respinta); progetto per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente (dove il sindaco ha contratto un mutuo 300.000 euro – risposta respinta); chiarimenti sulla Graduatoria di assegnazione delle case Erp di nuova costruzione (risposta respinta); delucidazioni su determine di pagamento a varie aziende (risposta negata)”.

Intanto il sindaco Vincenzo Massa “ha indebitato per 1,5 milione di euro il nostro Comune…lo sapevate? Ve l’ha detto questo? Il sindaco continua ad applicare la sua legge… cioè quella che se stai con lui allora hai il diritto di fare e di dire tutto quello che vuoi, ma se non stai con lui…devi stare zitto e muto e startene in letargo, non devi in nessun modo intralciare il suo percorso. Già perché lui sta già pianificando le prossime elezioni, l’assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica saranno un punto cardine delle prossime elezioni, insieme ai concorsi che intende indire per l’assunzione di diverse figure di cui il Comune è carente (cioè, per 4 anni e mezzo non è stato carente, gli ultimi 6 mesi si ricorda di indire i concorsi di assunzione??? …. Chissà perché). Ci ricordiamo tutti del lavoro fatto durante il lockdown, ci ricordiamo tutti delle centinaia di mascherine raccolte ed inviate da un ragazzo di Vazzano residente fuori che si era preoccupato di farle avere ai suoi compaesani che ne erano sprovvisti, ci ricordiamo perfettamente di come il sindaco ha gestito la vicenda, con le mascherine dimenticate nel palazzo municipale …. d’altronde, anche questo ragazzo, era solo un turista occasionale”