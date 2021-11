Vandali imbrattano il basamento di una statua in piazza

Imbrattata la statua in piazza Italia, nel cuore di Reggio Calabria. Come riporta la “Gazzetta del Sud”, a denunciare l’accaduto è stato Giuseppe Falcomatà che, seppur sospeso dalle sue funzioni di sindaco, segnala uno sfregio nel volto più bello della città sui propri canali social.

“La mamma degli imbecilli purtroppo è sempre incinta. – posta sui social Falcomatà- Questo è il “regalino” che qualche deficiente ha lasciato ieri sera a piazza Italia, imbrattando con le sue idiozie il basamento della statua. Nella notte le scritte sono già state ripulite con l’intervento di Castore e Avr, naturalmente con un costo per la collettività che ci saremmo volentieri risparmiati. Ovviamente la piazza è piena di telecamere ed il responsabile sarà presto individuato. Tra l’altro la proposta fatta così “ci mettiamo?” non si sentiva da qualche decennio. E nell’epoca di Instagram e Tiktok vai a scriverla su un monumento? Non ti meravigliare se ti ha detto no! Io continuo a pensare ci sia un problema di educazione al senso civico, che passa prima di tutto dalle famiglie, ma che chiama in causa tutti noi. Questi ragazzi – ha concluso- domani saranno la classe dirigente della città. Dovrebbero nutrire un rispetto diverso per i beni comuni, che non sono di nessuno, ma di tutti noi”.