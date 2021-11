Terza dose vaccino dopo 5 mesi: c’è l’ok di Speranza

Svolta sulla campagna di vaccinazione anti-Covid. Mentre è in corso la riunione Regioni-governo sul Super Green pass, arriva l’ok di Roberto Speranza ad anticipare la terza dose di vaccino dopo 5 mesi. Nelle prossime ore, si attende una circolare del ministero per ufficializzare la novità. Resta per ora il limite degli over40. Ma l’assessore regionale del Lazio, Alessio D’Amato, chiede di superare quello steccato. “L’annuncio di anticipare il richiamo a 150 giorni del vaccino non può che trovarci d’accordo – dichiara -, siamo stati precursori di questa linea tra diversi scetticismi anche di addetti ai lavori. Oggi siamo soddisfatti per questa apertura sull’anticipazione che auspichiamo sia senza vincoli di età. Ora bisogna correre e attendiamo fiduciosi la circolare ministeriale”. Domani, martedì 23 novembre, si attende la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della determina Aifa. Il nuovo corso dovrebbe partire dal giorno dopo.

CONTINUA A LEGGERE QUI