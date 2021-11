Regione Calabria, Giunta approva assestamento di bilancio

“Importanti provvedimenti sono stati approvati dalla Giunta regionale” ha comunicato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Abbiamo deciso – specifica il governatore – che la Regione sottoscriverà un protocollo d’intesa con il Formez (centro di assistenza, formazione e ammodernamento per la pubblica amministrazione) affinchè sia questo ente a svolgere le selezioni del personale che servirà nei prossimi anni al rafforzamento della nostra amministrazione, per avere un metodo chiaro e preciso di accesso”.

“Disco verde all’assestamento di bilancio e al documento di economia e finanza – prosegue occhiuto – . Si tratta di strumenti tecnici indispensabili per non andare in esercizio provvisorio e per programmare gli interventi da attuare nei prossimi mesi”.

“Andiamo avanti così – conclude il presidente – ; tante le cose da fare, tanti gli obiettivi da raggiungere”.