Le previsioni meteo di domani, domenica 21 novembre, confermano un finale di weekend caratterizzato da un peggioramento del tempo in diverse regioni, a seguito dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica. La svolta atmosferica farà da preludio a un inizio di prossima settimana all’insegna del maltempo. Che potrebbe portare a scenari totalmente invernali nel prossimo weekend. Procedendo con ordine, il team de iLMeteo.it avverte che, dopo una mattinata ancora nebbiosa in Pianura Padana, si osserverà un aumento della nuvolosità sui settori di Nord Ovest (specie in Liguria), sulla Sardegna e sulla Toscana. In queste zone il cielo sempre più coperto darà vita a piogge a partire dal pomeriggio, con il successivo coinvolgimento di Lazio, Campania e gran parte della Sicilia, con rovesci a volte forti (dettagli in fondo all’articolo). In tarda serata il fronte si allargherà un po’ su tutto il Nord, seppure con fenomeni abbastanza deboli. Sul resto del Paese continuerà invece a prevalere il sole, nonostante una maggiore presenza di nubi.

