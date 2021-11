In seguito alla comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria del dispositivo della sentenza emesso oggi nell’ambito del processo “Miramare” (ne abbiamo parlato QUI) – che ha visto diverse condanne per abuso di ufficio a seguito del procedimento nato da un’inchiesta sulle irregolarità nelle procedure di affidamento ad un’associazione, che sarebbero avvenute senza bando, del Grand Hotel Miramare – il prefetto Mariani ha adottato (ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera a del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, la cosiddetta legge Severino) – i provvedimenti di accertamento della sussistenza della causa di sospensione dalle cariche ricoperte nei confronti di:

– Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria e sindaco metropolitano;

– Armando Neri, consigliere comunale e consigliere metropolitano;

– Giuseppe Marino, consigliere comunale e consigliere metropolitano;

– Antonino Zimbalatti, consigliere comunale e consigliere metropolitano;

– Saverio Anghelone, consigliere comunale;

– Giovanni Muraca, assessore comunale.

Per loro, anche se si rimane in attesa di un provvedimento ufficiale, sembra essere ormai certa la sospensione. Lo stesso Falcomatà proprio oggi ha nominato due vicesindaco – Paolo Brunetti per il Comune e Carmelo Versace per la Città Metropolitana – che prenderanno temporaneamente il suo posto.