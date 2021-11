Cinque preti del Vibonese compiono 25 anni di sacerdozio: concerto del “Coro Giovanile Calabrese”

Nella giornata di domani, sabato 20 novembre 2021, si terrà alle ore 19:30 nel duomo di San Leoluca a Vibo il concerto del “Coro Giovanile Calabrese” diretto dal maestro Gianfranco Cambareri. Dopo la partecipazione a prestigiosi eventi culturali a Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, l’iniziativa rappresenta il primo di una serie di concerti che vedranno la compagine calabrese esibirsi a Vibo Valentia, sede dell’organizzazione Cori Calabria, a seguito dello stop imposto dalle restrizioni Covid.

Nel mese di dicembre, inoltre, il prestigioso coro calabrese, formato da giovani coristi provenienti da tutte le province calabresi, si esibirà anche a Lucca, Firenze e Roma nei giorni 10, 11 e 12 in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il programma di domani, pensato per celebrare il 25esimo anniversario di ordinazione presbiterale di cinque sacerdoti della diocesi di Mileto, prevederà, tra gli altri brani, l’esecuzione di due prime assolute composte dai Maestri Ferruccio Messinese e Giulio De Carlo, entrambi calabresi, su testi di Dante Alighieri tratti dalla Divina commedia.

Il maestro Gianfranco Cambareri, presidente dell’organizzazione “Cori Calabria”, ha messo in evidenza come “questo coro sia diventato, pur nel continuo rinnovarsi dei suoi componenti a causa dell’emigrazione per motivi di lavoro o di studio, l’emblema rappresentativo più bello della coralità calabrese”. “Una coralità giovane e fresca – prosegue – che, oltre a puntare alla qualità e alla formazione dei suoi componenti, ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani talenti calabresi coristi, direttori e compositori che fanno fatica, spesso, a poter esprimere le proprie potenzialità a causa di un territorio in cui anche la bellezza dell’arte autentica viene offuscata da sistemi di potere o voglie di protagonismi alla base dei quali spesso vi è il nulla per gli altri e il tanto solo per se stessi”.

L’organizzazione “Cori Calabria” è presente da 28 anni nel territorio calabrese, dove divulga la bellezza del canto corale attraverso iniziative che favoriscono la crescita musicale dei suoi membri, indispensabile garanzia per un’autentica espressione artistica.