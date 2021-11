Tropea, a Carratelli l’intitolazione della strada del lungomare

Intitolare la strada del lungomare di Tropea all’onorevole Domenico Romano Carratelli: in questo modo la Giunta comunale di Tropea ha deciso di omaggiare uno dei suoi più illustri figli, che nel corso della sua attività ha portato alto il nome della “Perla del Tirreno”.

La proposta è stata avanzata dal sindaco, Giovanni Macrì, il quale ha spiegato: “Carratelli con il suo impegno e il suo animo nobile ha illuminato la storia della nostra cittadina, lasciando segni duraturi nella nostra comunità”.

L’esecutivo comunale ha ricordato il lungo percorso politico di Carratelli, iniziato come consigliere e sindaco della cittadina per poi arrivare al Parlamento italiano, passando per il Comune di Vibo e la Regione Calabria.

Con specifico riferimento all’impegno profuso a favore della cittadina, Carratelli intraprese l’iter per il riconoscimento della “Cipolla Rossa di Tropea”; fu sua l’idea della costruzione del porto turistico e del lungomare; a lui si deve il toponimo di “Costa degli Dei” per indicare la costa tirrenica tra Pizzo e Nicotera, con particolare indicazione a Tropea.

Immane fu anche il suo impegno a favore di tutta la provincia di Vibo Valentia e della Regione Calabria, dove creò importanti basi per incentivare il turismo ed esporre le bellezze del territorio.