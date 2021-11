Coronavirus, le regioni che rischiano la zona gialla: c’è la Calabria

L’ombra della zona gialla si allunga su quattro regioni. Il numero di contagi, ricoveri e pazienti in terapia intensiva per Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Calabria si sta lentamente avvicinando alla soglia che fa scattare automaticamente il giro di vite. Se una regione registra un numero di infezioni settimanali uguali o superiori ai 50 ogni 100mila abitanti (incidenza), il Cts analizza altri due parametri per decidere il passaggio in zona gialla: il totale dei ricoveri e i pazienti in rianimazione. Se i primi non superano il 15% dei posti letto disponibili o i secondi non oltrepassano la soglia del 10% si resta in zona bianca. Basta soddisfare una delle due condizioni per evitare il giro di vite.

