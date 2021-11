Previsioni meteo: oggi migliora il tempo, temperature alte sulla Calabria

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 novembre, descrivono una situazione in miglioramento su gran parte dell’Italia, dopo le piogge di inizio weekend. A parte alcuni disturbi residui al Centro Nord, il tempo sarà dunque prevalentemente asciutto, grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre. La tregua dal maltempo durerà tuttavia molto poco: la prossima settimana sarà infatti segnata dall’arrivo di un nuovo vortice ciclonico.

Procedendo con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che la giornata di domenica trascorrerà “all’insegna di un tempo maggiormente soleggiato, ma via via più freddo specie al mattino e in serata”. Qualche precipitazione interesserà al massimo la Sardegna, l’Emilia Romagna e la Toscana, con la possibilità di deboli e occasionali sconfinamenti in Liguria e Piemonte. In molti casi si tratterà comunque di fenomeni destinati a estinguersi durante il pomeriggio. Sul fronte climatico, i meteorologi sottolineano che “farà ancora caldo per la stagione all’estremo Sud”, con punte prossime ai 25-26 gradi in Calabria e Sicilia. Al contrario le temperature risulteranno molto più rigide al Nord, specie di prima mattina e di notte, con gelate e valori vicini allo zero in particolare sulle pianure occidentali.