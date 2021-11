Vibo, 23mila euro in “gettoni di presenza”: ecco le presenze e il compenso dei consiglieri comunali

Un solo Consiglio comunale ma tante, forse troppe, riunioni delle Commissioni consiliari. È quanto si evince nel resoconto pubblicato, in un improvviso (e apprezzabile) impeto di trasparenza, dal Comune di Vibo Valentia in merito ai compensi dei consiglieri comunali per il mese di ottobre. A loro, ricordiamo, non va uno “stipendio” fisso ma il pagamento avviene in base ai “gettoni di presenza” legati alla effettiva partecipazione ai Consigli comunali (uno al mese nella migliore delle ipotesi) o alle Commissioni. Queste ultime sono luoghi di confronto che – come denunciato da diversi consiglieri e anche da Zoom24 – spesso sono inconcludenti o hanno un ordine del giorno molto semplice, con il risultato che si fanno molte riunioni spesso brevi (appena 45 minuti) con costi maggiori per i contribuenti proprio per via del “gettone di presenza”.

Venendo al mese di ottobre, il resoconto ufficiale vede ben 18 consiglieri (su 32) ottenere l’importo massimo previsto dalla legge sulla base di un gettone di presenza di 32,53 euro lordi. A ottenere un compenso di 929,62 euro sono stati infatti: Giuseppe Calabria (con 30 presenze), Paola Cataudella (29 presenze), Pietro Comito (35 presenze), Domenico Console (37 presenze), Maria Corrado (31 presenze), Leoluca Curello (43 presenze), Fusino Zelia (37 presenze), Raffaele Iorfida (37 presenze), Serena Lo Schiavo (38 presenze), Loredana Pilegi (29 presenze), Silvio Pisani (35 presenze), Laura Pugliese (36 presenze), Antonino Roschetti (32 presenze), Giuseppe Russo (30 presenze), Lorenza Scrugli (34 presenze), Gerlando Termini (29 presenze), Danilo Tucci (32 presenze) e Stefania Ursida (29 presenze). Poco sotto troviamo Giuseppe Cutrullà, Lorenzo Lombardo e Antonio Schiavello (28 presenze e 910 euro di compenso).

Tante presenze che però, anche per i motivi scritti sopra, non sono sempre sinonimo di produttività. E non è così raro vedere riunioni di Commissione in cui qualche consigliere prende la parola solo per dire “presente”, magari in videocollegamento.

Tra i consiglieri meno attivi, nel solo mese di ottobre, troviamo due persone di schieramenti opposti: Stefano Luciano (Pd) e Agostino Naso (Forza Italia), entrambi con 0 presenze (e quindi nessun compenso). Seguono poi Stefano Soriano (3 presenze e un compenso di poco meno di 100 euro) e Marco Miceli (7 presenze e un compenso di 277 euro). Una nota a margine merita Elisa Fatelli, che registra 14 presenze che valgono 455 euro: somma che non riceverà personalmente in quanto ha deciso che vengano utilizzate dal Comune per “finalità sociali”. Il totale, alla fine, ammonta a 23.516,87 euro per tutti i 32 consiglieri. Cifra in linea con la media degli altri mesi.

