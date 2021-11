– Ci sono sempre meno macchie verdi nella nuova mappa Ecdc, che, basandosi sull’incidenza Covid, fotografa la situazione pandemica in Italia e in Europa. Questa settimana anche Liguria, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo e Puglia tornano in giallo. Colorate in verde, cioè a bassa incidenza di contagi, restano quindi solo Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata.

