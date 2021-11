CORONAVIRUS ITALIA | Contagi stabili, boom di ricoveri (+600 in due settimane)

Oggi in Italia si registrano 2.834 contagi Covid e 41 morti. Sono stati effettuati 238.354 tamponi, quasi 100mila in più di ieri, per un tasso di positività dell’1,2% (-0,7%). Sono in aumento i ricoverati nei reparti ordinari (+129), che salgono a 2.992, e i pazienti in terapia intensiva (385, +21) con 34 ingressi del giorno. Cresce anche il numero degli attualmente positivi che passa a 84.447 (+725), di cui 81.070 in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.065 in più (ieri +1.524). Per quanto riguarda i nuovi casi di positività nelle regioni, il maggior numero di contagi si registra nel Lazio (+388), seguito da Sicilia (+382), Veneto (+336), Emilia Romagna (+334) e Campania (+248).