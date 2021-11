È stato ritrovato senza vita di G. A., il 63enne disperso da ieri mattina in un’area impervia di Mammola. L’uomo era uscito in cerca di funghi, non aveva fatto rientro a casa. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico della Calabria.

Il corpo dell’uomo è stato trovato da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sono in corso le attività di polizia giudiziaria.