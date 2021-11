Regione, Occhiuto conferma il vibonese Varone delegato Covid

A distanza di poco più di 24 ore dalla sua proclamazione e dal suo insediamento, arriva il primo atto ufficiale del neo presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Con un’ordinanza firmata nel pomeriggio di ieri, infatti, Occhiuto ha confermato l’attuale dirigente generale della Protezione civile regionale, Fortunato Varone, quale delegato del soggetto attuatore Covid 19. “Il provvedimento di Occhiuto è motivato dalla necessità – si legge nell’ordinanza del presidente della Regione – di assicurare continuità nello svolgimento delle attività inerenti la gestione dell’emergenza, in considerazione del fatto che – è scritto ancora – il contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, richiede la conferma di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”: da qui e “fino a nuove determinazioni” la conferma di Varone.

Nell’ordinanza poi Occhiuto dispone che “il Dipartimento Protezione civile e il Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie della Regione Calabria sono individuate quali strutture regionali all’interno delle quali nominare il personale tecnico-amministrativo che opererà a supporto del soggetto attuatore, per l’espletamento delle attività previste dalle disposizioni emergenziali”. Sempre oggi infine Occhiuto, con il suo primo decreto, ha anche confermato il dirigente regionale Salvatore Lopresti “datore di lavoro unico”.