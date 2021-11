Maltempo, frane e detriti isolano il centro abitato

Resta isolato, a causa di una frana determinata dal maltempo, il paese di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. A renderlo noto è l’amministrazione comunale sulla pagina facebook istituzionale.

Lo smottamento ha interessato in particolare la strada provinciale 21 Lazzaro – Motta San Giovanni, in via della Libertà, poco prima del centro abitato del paese reggino. Nessun danno a persone è stato registrato ma è impossibile raggiungere il paese. Sul posto si sono prontamente recati il sindaco Giovanni Verduci e gli operatori della locale Protezione civile.

Nell’immediato è stato disposto un intervento volto a ripristinare un minimo di viabilità per i casi di massima urgenza.

Il pericolo è stato segnalato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, alla stazione dei carabinieri di Lazzaro e alla Prefettura.