Maltempo, allerta gialla su tutta la Calabria per martedì 2 novembre

La Protezione civile della Calabria ha diramato un’allerta meteo di colore “giallo” – quindi di lieve preoccupazione – per tutta la giornata di domani martedì 2 novembre. L’allerta è stata prevista per tutto il territorio calabrese. Per quanto la situazione meteo è quindi più tranquilla delle scorse settimane, la Prociv avvisa che potrebbero in ogni caso esserci “fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti e con conseguenze rilevanti”.

In questa settimana è inoltre prevista una perturbazione accompagnata da aria più fredda, in arrivo dal nord Europa, che proietterà il nostro Paese verso un deciso peggioramento del tempo (ne abbiamo parlato QUI).