CORONAVIRUS CALABRIA | Sono 56 i nuovi positivi

Sono 56 i positivi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, a fronte di 1163 tamponi processati; il tasso di positività, dunque, è al 4,82%.

Si registrano 2 decessi e 63 guarigioni; in aumento i ricoveri in reparto ordinario (+4), stabili le terapie intensive.

Provincia per provincia gli aumenti sono stati i seguenti: Catanzaro 0; Cosenza +2; Crotone 0; Reggio Calabria +47; Vibo Valentia +6; altra regione o stato estero +1.

Il quadro complessivo, dall’inizio della pandemia, è il seguente:

Catanzaro: CASI ATTIVI 102 (8 in reparto, 2 in terapia intensiva, 92 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.485 (11.327 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.257 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.971 (26.314 guariti, 657 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 242 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.388 (8.273 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 956 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.850 (29.441 guariti, 409 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 428 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.533 (6.430 guariti, 103 deceduti).

L’Asp di Reggio Calabria comunica 48 nuovi soggetti positivi di cui 1 Fuori Regione.