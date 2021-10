“Premio Porto Santa Venere 2021” a Vibo: consegnati i riconoscimenti

Si è svolto ieri sera (30 ottobre) presso l’Auditorium “Giubileo 2000” di Vibo Marina il “Premio Porto Santa Venere 2021”, organizzato dalla Pro Loco di Vibo Marina in collaborazione con la parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei e l’Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci” di Vibo Marina.

Una serata splendida ed emozionante, un talk show dai contenuti semplici ma di grande spessore socio-culturale, ormai una tradizione per Vibo Marina, giunta alla sua ottava edizione, che vuol contribuire a incoraggiare nel “rimanere uniti e partecipi alla vita della Comunità”, a scoprire “il positivo e il bello che c’è nel nostro luogo e tra la nostra gente”. E questo anche nel desiderio di riprendere il cammino insieme, di non essere indifferenti, ma cittadini attivi e attenti ai beni comuni, alla dignità dell’uomo, ai tanti bisogni della nostra Comunità, accentuati dalla crisi economica-occupazionale e dalla pandemia.

La serata, nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, è stata condotta dall’eccellente Giusy Fanelli, da sempre molto impegnata nel teatro, in iniziative culturali e sociali della città, nella famiglia e nella sua professione; coadiuvata dalla giovane simpatica scout Maria Rosa Mondello; piacevoli e impegnativi i brani musicali di Rosario Carbone insegnante e cantautore, il quale, accompagnato dalla sua chitarra, ha proposto alcuni brani del migliore cantautorato italiano e pezzi originali dedicati a Vibo Marina. Molti coloro che hanno collaborato, tra cui i Volontari della Parrocchia e della Pro Loco; un ringraziamento particolare va al parroco mons. Saverio Di Bella che ha messo a disposizione la bella sala parrocchiale, sempre pronto ad accogliere e generoso nel servizio alla Comunità.

Tra un pubblico numeroso, molto attento e partecipe, sono stati tre i concittadini premiati di questa edizione 2021 del Premio Poro Santa Venere; chiamati sul palco dalla conduttrice hanno conversato sulle loro storie, in verità molto belle e significative, alquanto educative e importanti da conoscere; tre testimonianze di vita, piene di forza e impegno, che hanno richiamato temi dai grandi contenuti: famiglia e lavoro, non indifferenza e difesa ambientale, coraggio di ricominciare.

Ecco allora i premiati, protagonisti delle tre belle storie e le motivazioni

-PREMIO PORTO SANTA VENERE 2021 conferito alla Famiglia AMOROSO

“Per la straordinaria storia di lavoro e di umanità, nel creare e condurre un’importante Azienda agricola. Per il generoso contributo nell’accoglienza ed integrazione dei migranti, nella tutela ambientale e l’educazione dei ragazzi.Per la bellezza dei loro prodotti floreali con cui ha fatto conoscere Vibo Marina in Olanda e nel mondo.” Consegna il premio il Comandante della Cpitaneria di Porto Massimiliano Pignatale.

–PREMIO PORTO SANTA VENERE 2021 conferito a ILENIA IANNELLO

“Straordinario esempio di giovane brillante, dai solidi valori e dai grandi ideali, attenta alla bellezza ed al legame con la nostra terra. Per il suo impegno nella tutela del bene comune e la dignità dell’uomo, i bisogni della nostra gente durante la pandemia,la salvaguardia dell’ambiente da ogni degrado, l’ecologia integrale quale stile di vita”. Consegnano il premio i Giovani della Pro Loco e Fernando Cammarota dell’Argonauta.

-PREMIO PORTO SANTA VENERE 2021 conferito conferito alla signora ANNA MARIA BILOTTA

“Per lo straordinario impegno di donna nel mondo del lavoro, nell’amore verso la Famiglia e la Comunità di Vibo Marina. Per l’attenzione al sociale, la generosa solidarietà, quell’amicizia dolce e sincera che sa dare. Per il grande insegnamento che ci ha regalato: con la forza, il coraggio, la fede è possibile rialzarsi e ricominciare a correre insieme agli altri nella vita”. Consegna il Premio mons. Saverio Di Bella e don Gerardo Furlano.

La serata è stata seguita con attenzione da numerosi cittadini e da ospiti provenienti da tutta la Calabria; erano presenti il Comandante della Capitaneria di porto, Il comandante della Stazione Carabinieri, il vicecomandante della Stazione Navale Guardia Finanza di Vibo Marina, gli assessori comunali alla Cultura e al Turismo, il neo consigliere regionale Michele Comito. Il vescovo Attilio Nostro, anche invitato all’evento, avrebbe voluto essere presente, ma poiché si trovava fuori sede ha inviato un messaggio di Augurio al Premio Porto Santa Venere e alla grande Comunità di Vibo Marina. La serata si è conclusa con una targa ricordo e dei bellissimi fiori offerti, per la preziosa collaborazione, alla giovane Maria Rosa Mondello e all’ottima conduttrice Giusy Fanelli, che ha saputo, con grande abilità ed estrema delicatezza, entrare nelle singolari storie, nel cuore e nei sentimenti, nel vissuto dei tre premiati. Tre storie belle, educative, che fanno riflettere, utili ai giovani e a tutta la Comunità. Un arrivederci quindi alla Nona edizione del Premio Porto Santa Venere che nell’intenzione della Pro Loco sarà organizzata a fine agosto 2022 al porto di Vibo Marina.