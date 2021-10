Meteo, nuovi nubifragi sull’Italia: sollievo al Sud, Medicane se ne va

Roma, 30 ottobre 2021 – Medicane abbandona le coste del Sud ma il maltempo per l’Italia non è finito. Esaurita la spinta del ciclone mediterraneo Apollo – ma per la giornata di oggi resta l’allerta rossa su Sicilia e Calabria (ne abbiamo parlato QUI) – le previsioni meteo di domani, domenica 31 ottobre, confermano che in Italia il tempo peggiorerà in modo diffuso per via dell’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica. Ad essere maggiormente sotto pressione sarà il versante occidentale del Paese, con piogge che correranno dal Piemonte alla Sicilia. Il quadro atmosferico degenererà ulteriormente durante la festa Ognissanti (1 novembre) a causa di un secondo impulso instabile che si accompagnerà al rischio di nubifragi: la bassa pressione colpirà a questo punto ad Est con il probabile ritorno dell’acqua alta a Venezia.

Il team de iLMeteo.it scrive che domenica avremo una giornata “piuttosto grigia e piovosa quasi per tutti”. La decisa avanzata del fronte perturbato darà infatti luogo a una serie di precipitazioni che “bagneranno al mattino le regioni di Nord Ovest e l’area tirrenica del Centro” e successivamente “le due Isole maggiori e il basso Tirreno”. Sul resto dello Stivale il sole riuscirà almeno inizialmente a trovare un po’ di spazio, salvo doversi arrendere con il passare delle ore alla crescente ingerenza nuvolosa, in un contesto comunque asciutto.

