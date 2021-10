CORONAVIRUS CALABRIA | 167 nuovi positivi e 2 decessi

Sono 127 i nuovi positivi al coronavirus sul territorio regionale, a fronte di 4350 tamponi processati; il tasso di positività si attesta, dunque, al 3,84%.

Il bollettino regionale riporta 2 decessi e 76 guarigioni; lieve aumento dei ricoveri sia in reparto ordinario (+2) che in terapia intensiva (+1).

I nuovi casi, provincia per provincia, sono così distribuiti: Catanzaro +20; Cosenza +55; Crotone +14; Reggio Calabria +63; Vibo Valentia +16; altra regione o stato estero 0.

Il quadro complessivo, dall’inizio della pandemia, è il seguente:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 100 (7 in reparto, 2 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11484 (11327 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1207 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26967 (26311 guariti, 656 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 239 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8365 (8250 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 936 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29761 (29352 guariti, 409 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 442 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6478 (6375 guariti, 103 deceduti).